أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عامين علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

إنها الفنانة المصرية “إنجي وجدان” التى أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من متابعيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا .

صورة نادرة من طفولة الفنانة “إنجي وجدان”

في سياقٍ آخر، هنأت الفنانة إنجي وجدان، زوجها بعيد ميلاده، الموافق يوم 23 ديسمبر الماضي. حيث نشرت إنجي صورة تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلّقت عليها قائلة: “كل سنة وأنت طيب حبيبي، ربنا يخليك لينا يارب”.

وعلي الصعيد الفني، يُذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي وجدان، “مسلسل واكلينها والعة” – سبع صنايع”، والذي عرض في سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة شريف رمزي، ياسر الطوبجي، خالد عليش، مي سليم، ليلى عز العرب، عارفة عبدالرسول.