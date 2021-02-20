أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

إنها الفنانة “هنا الزاهد” التى أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، ومع انتشار تلك الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أنها ما زالت تحتفظ بالكثير من ملامحها فيما أشار آخرون إلى أن مظهرها تغير إلى حد كبير جداً.

وعلي الصعيد الفني، كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن عرض الحدوتة الثانية من حكايات “مسلسل حلوة الدنيا سكر” الذى يعرض حاليا على شبكة قنوات dmc، وستكون بعنوان “المتخصصة” وتؤدى من خلالها شخصية “هنادى عبد الظاهر”، المسلسل يُعد أول بطولة مطلقة لـ هنا الزاهد، ويحتوى على 9 حكايات منفصلة كل قصة تعرض فى 5 حلقات، وتقدم هنا خلال المسلسل 9 شخصيات مختلفة.

ونشرت هنا، برومو الحدوتة الثانية، عبر حسابها على إنستجرام، وظهر معها من خلال البرومو الفنان الشاب أحمد سلطان، صحبته بتعليق: “الحدوتة التانية بكره (المتخصصة).. دى من أكتر الشخصيات اللى بحبها وتعبت فيها جدا ويارب تعجبكم.. هنادى عبد الظاهر”.

ويشارك هنا الزاهد فى كل حكاية بطل مختلف، ومن أبرز حكايات المسلسل حكايات “سحر وشعوذة” و”ساندى كراش” ويشارك فى بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية ” تسع خطوات لقلب الرجل” ويشارك فى بطولتها محمد الشرنوبى، وحكاية “الجريمة لا تفيد” ويشارك فى بطولتها محمود عبد المغنى، وحكاية “المتخصصة” ويشارك فى بطولتها أحمد سلطان، وذلك إضافة إلى 4 حكايات أخرى سيتم الإعلان عن تفاصيلهما خلال الأيام القليلة القادمة.

“مسلسل حلوة الدنيا سكر” للنجمة هنا الزاهد على قناة dmc يوميا، وعرض الأسبوع الماضى، أول حكاية من حكايات المسلسل والتى حملت اسم “ساندى كراش”، وقام ببطولتها إلى جانب هنا، الفنان محمد الكيلانى.