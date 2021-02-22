أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

إنها الفنانة “هنادي مهنا” التى أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، ومع انتشار تلك الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أنها ما زالت تحتفظ بالكثير من ملامحها فيما أشار آخرون إلى أن مظهرها تغير إلى حد كبير جداً.

صورة من طفولة الفنانة الشابة “هنادي مهنا”

في سياقٍ آخر، أثارت الفنانة هنادي مهنا قلق محبيها ومتابعيها وذلك بعد نشرها منشورا لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية «الاستوري» كشفت من خلاله عن تعرضها لمشكلة صحية، حيث وجهت هنادي رسالة شكر إلى طبيب التجميل الخاص بها مشيرة إلى أنه أنقذها دون أن تكشف عن ما ألم بها أو طبيعة الإصابة التي تعرضت لها .

وعلي الصعيد الفني، كانت آخر أعمال الفنانة هنادى مهنا “مسلسل خيط حرير” الذى تلعب بطولته النجمة مى عز الدين، ويشاركها كل من: محمود عبد المغنى، نيقولا معوض، صفاء الطوخى، سوسن بدر، مى سليم، ولاء الشريف، وغيرهم من الفنانين، وحققت الفنانة الشابة بدورها في هذا المسلسل إشادة جماهيرية كبيرة.

كما طرحت الفنانة هنادي مهنا مؤخرًا أول أغانيها باسم “أول كلام” من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل. وحققت تلك الأغنية نجاحًا ملحوظًا بعد نشرها عبر منصّات السوشيال ميديا.