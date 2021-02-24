أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

إنها النجمة “مي عز الدين” التى أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة مع والدتها في مرحلة الطفولة، ومع انتشار تلك الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أنها ما زالت تحتفظ بالكثير من ملامحها الجميلة الناعمة منذ ذلك الوقت.

صورة نادرة من طفولة الفنانة ” مي عز الدين ” مع والدتها

وفي السياق الفني، حصلت الفنانة مي عز الدين على أفضل ممثلة في عام 2020، في استفتاء “عرب وود”، وأجرى البرنامج استفتاءً لاختيار أفضل الممثلين لتلك السنه، واختار فيه الجمهور الفنانة مي عز الدين، وكان في هذا التصويت العديد من الفنانين.

يُذكر أن مي عز الدين تألقت في الفترة الأخيرة بدور «مِسك» فى “مسلسل خيط حرير” نظرًا لكونه من الأعمال الدرامية التى كتبت بشكل جيد فضلا عن عرضها خارج السباق الرمضانى وهو ما أتاح فرصة لمشاهدتها بشكلٍ مختلف كما استطاعت مى عز الدين أن تستعيد جزءًا كبيرًا من بريقها من خلال شخصية مثيرة للجدل أبدعت فى تجسيدها على الشاشة بشكل جيد.

“مسلسل خيط حرير” من بطولة النجوم: مي عز الدين، محمود عبد المغني، نيكولا معوض، سوسن بدر، مى سليم، هنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، عبد الرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، حنان سليمان، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوى، حازم سمير وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.