أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

إنها الفنانة “لقاء الخميسي” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، ومع انتشار تلك الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحها لم تتغير كثيراً بمرور الزمن، وأشار الكثير أنها مازالت تتمتع بنفس ملامح الوجه خاصة شكل العينين.

في سياقٍ آخر، احتفلت النجمة لقاء الخميسي بعيد ميلادها، الذي وافق أمس 15 مارس، مع زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، وأبنائها في منزلها، حيث فاجأها زوجها بحفل عيد الميلاد بمجموعة من الورود والشيكولاتة وحروف أسمها مضيئة، كما كشف ابنها عن هديته لها عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع “إنستجرام“.

وعلي الصعيد الفنى، تشارك لقاء الخميسى فى “مسلسل ضد الكسر“، للنجمة نيللى كريم المقررعرضه في موسم شهررمضان المقبل، وتحاول لقاء أن تخطف محمد فراج الذى يجسد دور زوج بطلة العمل، بسبب حبها الشديد له، وتكون ضد نيللى كريم طوال أحداث المسلسل.

“مسلسل ضد الكسر” تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد، وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، هشام إسماعيل، مصطفى درويش، تارا عماد، سينتينا خليفة، حمزة العيلي، نهير أمين وعدد آخر من الفنانين، والعمل إنتاج العدل جروب بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكانت الفنانة لقاء الخميسي، انتهت من تسجيل 3 أغاني خلال الفترة الحالية، وتستعد لتصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المُقبلة، تمهيدًا لطرحها. ولم تكشف لقاء الخميسى، عن موعد طرح أغنياتها الجديدة، وتحفظت على ذكر تفاصيلها لتشويق الجمهور قبل طرح الأغاني التي تدخل بها عالم الغناء بعد التمثيل.