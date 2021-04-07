أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة نجمة عربية، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وطرافتها.

إنها خبيرة التجميل ومقدمة البرامج اللبنانية “جويل مردينيان”التى شاركت متابعيها بصورة نادرة من طفولتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“.وانهالت التعليقات على تلك الصورة التي نشرتها، فأعرب محبوها عن إعجابهم بها وبملامحها الطفولية الجميلة التي كانت ومازالت تتمتع بها محبوبتهم .

صورة نادرة من طفولة خبيرة التجميل اللبنانية ” جويل مردينيان “

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في سياقٍ آخر، شاركت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج، جويل مردينيان، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع «إنستجرام». وهي تقص شعرها بإحدى الآلات الحادة تشبه «موس الحلاقة».

وعلّقت جويل على الفيديو قائلة: «أحب قص الشعر، هل تحب ذلك أيضًا؟». وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوها بالجريئة خاصة وأنها تقص شعرها بنفسها، أما الكثير منهم فقد أشار إلى أنها ترتدي شعر صناعي «باروكة».

يُشار إلي أنها لم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها جويل مردينيان مع جمهورها وهي تقص شعرها، فقد شاركت مسبقًا، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع «إنستجرام»، وظهرت في الفيديو وهي في صالون التجميل، وتقص شعرها بنفسها، لتتسائل جمهورها ومتابعيها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي: «هل تجرأت يومًا على قص شعرك؟».

جويل هي خبيرة تجميل وإعلامية لبنانية تقدم “برنامج جويل” على قناة Mbc. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي.