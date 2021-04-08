تداولت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة، حيث كانت طفلة مع والدتها وتبلغ من العمر 8 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

إنها النجمة “روجينا” التى شاركت متابعيها بصورة نادرة من طفولتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“.وانهالت التعليقات على الصورة التي نشرتها، فأعرب محبوها عن إعجابهم بها وبخفة ظلها وبملامحها الطفولية الجميلة التي كانت ومازالت تتمتع بها فنانتهم .

صورة نادرة من طفولة النجمة ” روجينا ” مع والدتها

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في سياقٍ آخر، روجت الفنانة روجينا لمسلسها الرمضاني عبر حسابها الموثق بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت في الصورة البوستر النهائي لـ “مسلسل بنت السلطان” وعلقت علي الصورة قائله : بنت السلطان.. رمضان يجمعنا كلنا باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وكرمك من حيث لا نحتسب”.

يُذكر أن مسلسل «بنت السلطان» يشارك فيه نخبة من النجوم، وهم روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، حسن أبوالروس، ندى موسى، محمود حافظ، محمد مهران، بيومى فؤاد، سوسن بدر وآخرين وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين ومن سيناريو وحوار أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

وتدور أحداث مسلسل «بنت السلطان» في إطار شعبي، يتخلله العديد من الأحداث المشوقة للجمهور الذى تتعدد أماكن تصويره فى أكثر من محافظة، من بينها محافظات القاهرة، بني سويف، قنا، الإسكندرية وغيرها. ويعد المسلسل البطولة المطلقة الأولي للنجمة روجينا.

وكان آخر أعمال الفنانة روجينا والتى شاركت به خلال موسم مابعد رمضان هو مسلسل «أسود فاتح» مع عدد من نجوم الفن منهم: هيفاء وهبي، شريف سلامة، ومعتصم النهار، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.