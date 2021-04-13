أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي منصّات السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عامها الأول علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي جمالها منذ حداثة سنها.

إنها الفنانة “راندا البحيري” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها ، ومع انتشار تلك الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحها لم تتغير كثيراً بمرور الزمن،

صورة نادرة من طفولة الفنانة ” راندا البحيري “

في سياقٍ آخر، أعربت الفنانة راندا البحيري عن سعادتها بردود الأفعال فور طرح الإعلان الدعائي لمسلسلها الجديد «كوفيد 25» والذي تنتظر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2021 الجاري.

وأكدت «البحيري» في تصريحات لها، أنها سعيدة بالوقوف أمام يوسف الشريف من جديد بعد تعاونهما معا في فيلم «آخر الدنيا»، مشيرة إلى أن تجربتهما في «مسلسل كوفيد 25» مختلفة، وتعد بمثابة مفاجأة للجمهور في أحداثه بكل المقاييس، حيث تدور في إطار تشويقي.

وكشفت «راندا» عن شخصية «فريدة» التي تجسدها خلال الأحداث، رافضة الكشف عن المزيد من التفاصيل حول أحداث المسلسل، وأضافت أنها تواصل تصوير دورها يوميًا للانتهاء منه في أقرب وقت.

«مسلسل كوفيد 25» فكرة وسيناريو وحوار إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، إدوارد، وراندا البحيري، وميدو عادل، وميرنا نور الدين، وآيتن عامر، وشيماء عبيد، وإسماعيل فرغلي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “