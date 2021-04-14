أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي منصّات السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي جمالها منذ حداثة سنها.

إنها الفنانة “لقاء الخميس” التي نشرت صورة لها فى مرحلة الطفولة، وعلقت عليها “فى يوم من الأيام..”، وأستطاعت أن تحصد الآلاف من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، ومع انتشار تلك الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحها لم تتغير كثيراً بمرور الزمن.

وتشارك لقاء الخميسي في «مسلسل ضد الكسر» بطولة نيللي كريم، مصطفى درويش، محمد فراج، سيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد وإنتاج العدل جروب، الذي يُعرض ضمن المائدة الرمضانية لهذا العام، يوميًا الساعة 10.15 مساء على قناة CBC،



وأحداث مثيرة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل ضد الكسر، ويتضح أن “نادين” لقاء الخميسي تحقد على “سلمى”، نيللى كريم وتنتقد ذوقها الذي تصفه بـ”بلدي”، ودخلت فى مشادة كلامية مع زوجها بسبب إحراجه لها أمام صديقتها.

وتتوالى مشاهد الحلقة الأولى حول لغز محاولة قتل بطلة العمل نيللى كريم، ومن حديث “كريم” محمد فراج مع صديقه “إياد”، لؤي عمران، أنهما يخونان زوجاتهما “سلمى”، نيللى كريم و”نادين” التي تقدمها لقاء الخميسي.

مسلسل “ضد الكسر”، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “