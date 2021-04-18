أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي منصّات السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي جمالها منذ حداثة سنها.

إنها الفنانة المصرية “نادية الجندي” التي نشرت صورة لها فى مرحلة الطفولة، وأستطاعت أن تحصد الآلاف من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، ومع انتشار الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحها تتغيرت كثيراً بمرور الزمن.

صورة نادرة من طفولة الفنانة ” نادية الجندي “

يُذكر أن بدايات نادية الجندي كانت بعدما فازت بجائزة ملكة جمال الإسكندرية التي نظمتها مجلة الجيل وعمرها لا يتجاوز الخمسة عشر عاماً كان أول ظهور سينمائي لها من خلال فيلم جميلة بعام .1959، بعدها شاركت بأدوار أكبر قليلاً في أفلام مثل:( الخائنة، صغيرة على الحب، مراتي مجنونة مجنونة)

وفي عام 1973 قامت ببطولة المسلسل التلفزيوني (الدوامة)، وفي العام التالي قامت بأول بطولة سينمائية لها بفيلم (بمبة كشر) والذي حققت من خلاله نجومية واسعة، شاركت بعدها في عدة أفلام حتى عام 1980 الذي قامت فيه ببطولة فيلم الباطنية والذي جعلها إحدى أهم نجمات حقبة الثمانينات، وبيعت الأفلام باسمها ولقبها نجمة الجماهير” ومن أهم أفلامها في تلك الفترة وكالة البلح، خمسة باب، جبروت امرأة، شهد الملكة، الضائعة، الإرهاب.

قدمت أيضا مزيدًا من الأفلام التي حققت إيرادات كبيرة جدًا أثناء عرضها بدور العرض، مثل: (مهمة في تل أبيب، حكمت فهمي، امرأة هزت عرش مصر، اغتيال، 48 ساعة في إسرائيل)، كما قدمت مسلسلات عديدة منها “مشوار امرأة، من أطلق الرصاص علي هند علام، ملكة في المنفى”.

ومؤخرا تم تكريم نادية الجندي علي مجمل أعمالها في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور سيد فؤاد رئيس المهرجان، والنجم محمود حميدة، والمخرج مجدي أحمد علي، وأدار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر.

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