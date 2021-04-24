أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي منصّات السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عامين علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي جمالها منذ حداثة سنها.

إنها الفنانة الشابة “هنا الزاهد” التي نشرت صورة لها فى مرحلة الطفولة، وأستطاعت أن تحصد المئات من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، ومع انتشار الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحها لم تتغير كثيراً بمرور الزمن.

صورة نادرة من طفولة الفنانة الشابة ” هنا الزاهد “

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وفي السياق الفنى، أعربت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بالمشاركة في “مسلسل النمر“، المقرر عرضه في رمضان 2021 الجاري، مشيرة إلى أن العمل فكرته جديدة وغير تقليدية، وقالت الزاهد، في تصريحات صحفية مؤخرًا، إنها وافقت على دورها في المسلسل بمجرد العرض عليها لأن فكرته جديدة وتتضمن العديد من الأحداث، لافتة إلى أن المسلسل يتناول العديد من قصص الحب المتعددة التي تكشفها الحلقات الأولى من العمل.

وأضافت أنها تجسد شخصية مختلفة تمامًا عما قدمته من قبل في أعمالها الفنية وتطل من خلال المسلسل بأسلوب جديد سيفاجئ الجمهور؛ حيث تعيش قصة حب مع بطل العمل الملقب بـ “النمر” ويجسده الفنان محمد إمام.

وأكدت أن التحضير لشخصيتها في المسلسل لم يكن سهلا واحتاج إلى جهد كبير قبل بدء فريق العمل تصوير المشاهد الأولى في الديكور الأول للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي، موضحة أنها دائمًا تسعى إلى التمرد على أدوارها بتقديم شخصيات على النقيض منها كي لا تكرر نفسها.

“مسلسل النمر” بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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