أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي منصّات السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عام علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي جمالها منذ حداثة سنها.

أنها الفنّانة ياسمين عبد العزيز، التى نشرت صورة لها وهي في مرحلة الطفولة، وعمرها عدة أشهر، وذلك عبر حسابها الشخصي بـ “إنستجرام“. في الصورة تظهر ياسمين وهي طفلة صغيرة لم تتغير ملامحها كثيراً، ويحتضنها شخص صغير في الأغلب شقيقها، وأشاد جمهور ياسمين عبدد العزيز بالصورة وملامحها البريئة.

صورة نادرة من طفولة الفنانة ” ياسمين عبد العزيز”

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فى سياقٍ آخر، شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها ومتابعيها بمشهد من مسلسلها «اللي مالوش كبير» الذى يعرض حاليا خلال شهر رمضان 2021، ونشرت ياسمين عبد العزيز، الصور عبر حسابها الخاص علي موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وعلّقت “أيه رأيكم في حلقة النهارده؟”.

مسلسل “اللي مالوش كبير” بطولة ياسمين عبد العزيز بجانب كل من أحمد العوضي، وخالد الصاوي، وعايدة رياض، ودينا فؤاد، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، وإيمان السيد، وأحمد سعيد عبد الغني، ومحمود حافظ، وفتوح أحمد.

مسلسل “اللى مالوش كبير” يُعرض يوميًا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة CBC، ويعاد الساعة 2:15 صباحًا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحًا و6 مساء.

«اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

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