أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة عربية شهيرة، حيث كانت طفلة مع والدتها وتبلغ من العمر 5 أعوام علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

إنها الفنانة اللبنانية “رزان مغربي” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، ومع انتشار الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحها تغيرت كثيراً بمرور الزمن.

صورة نادرة من طفولة النجمة اللبنانية “رزان مغربي”

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في سياقٍ آخر، نشرت النجمة رزان مغربي، علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” من خلال الاستوري، منشور لنادي الزمالك وخصت شيكابالا بعد غضب جماهير الزمالك. وعلّقت رزان قائلة: “أتمني التوفيق اليوم لنادي الزمالك وكل الاحترام والتقدير لجميع اللاعبين وأبدي احترامي وتقدير لكل اللاعبين وعلي رأسهم شيكابلا”.

من ناحية أخري، تسببت إحدى فقرات برنامج “مهيب ورزان في رمضان” في غضب جماهير نادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ضيفًا بإحدى حلقات البرنامج، وشارك في لعبة “اللوحة” حيث يحمل ضيف الحلقة لوحة فوق رأسه ويحاول من إشارات الجمهور معرفة الاسم المكتوب في اللوحة.

اختارت رزان مغربي اسم شيكابالا قائد الزمالك كأول اسم على اللوحة، وحاول حسين الشحات تخمين الاسم من إشارات الجمهور قبل أن يسألهم “ميت؟” وضحك قبل أن يقول اسم شيكابالا، وجه مهيب عبد الهادي وحسين الشحات التحية إلى محمود عبد الرازق شيكابالا، وأشاد الشحات بموهبته قائلا إنه كان يمكنه الوصول للعب في الدوري الإنجليزي والإسباني لو ركز في مسيرته.

رغم إشادة الضيف ومقدم البرنامج إلا أن ذلك لم يمنع حالة الغضب بين جماهير الزمالك، التي انتقدت وصف “شيكابالا” بالميت وسماح صناع البرنامج بعرض ذلك التعليق الذي يثير التعصب.

يُذكر أن برنامج “مهيب ورزان في رمضان” يعرض يوميا عبر قناة MBC مصر، ويتم استضافة أحد مشاهير الفن والرياضة في حوار يتخلله ألعاب ترفيهية، وتنتهي الحلقة بتبرع الضيف بمبلغ إلى أحدى الجهات الخيرية.

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