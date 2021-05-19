أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة نجمة شهيرة، حيث كانت طفلة وتبلغ من العمر 5 أعوام تقريبًا، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها النجمة التونسية “هند صبري“، التى شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، بصورة لها من طفولتها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “بيبي هند.. عرفتوني؟”، وقد أكد عدد كبير من جمهورها أن ملامحها اختلفت كثيرًا عن طفولتها.

اقرأ أيضًا: والدة هند صبري تُثير ضجه علي السوشيال ميديا بعد ظهورها الأخير – “نُسخة طبق الأصل” من إبنتها! (شاهد)

في سياقٍ آخر، هنأت الفنانة التونسية هند صبري، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بحلول عيد الفطر المبارك، بنشرها صورة ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

وأطلت «هند»، مرتدية فستان أسود «كاب» مدون عليه نقوشا من الأمام عبارة باللغة العربية من قصيدة أبو القاسم الشابي، «إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر»، ويعلوه شال شفاف من الشيفون اللامع، وارتدت في يدها أسورة ذهبية تناسقت ألوانها مع الفستان الأنيق.

وعلي الصعيد الفنى، قالت النجمة هند صبري، فى تصريحات خاصة، إنها صورت عددا من مشاهد أحدث اعمالها ” مسلسل البحث عن علا” المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، مشيرة أن العمل ليس جزءا ثانيا من “مسلسل عايزة اتجوز” كما اعتقد البعض، وأقدم فيه شخصية علا عبدالصبور نفس الشخصية التي قدمتها فى مسلسل “عايزة أتجوز”، لكن نتحدث كيف غيرتها السنين، مثلما تغيرنا جميعا.

وأضافت هند :” العمل مسلسل اجتماعي بإمتياز نحاول من خلال شخصية علا رصد تغييرات اجتماعية، يمكن تكون طرأت فى الـ10 سنوات الأخيرة، وبقدر خوفي من المجازفة متحمسة جدًا للعمل، ويستكشف العمل قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التي تعيد اكتشاف وإعادة اختراع ذاتها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها”.

“البحث عن علا” من إخراج هادي الباجوري، بطولة هند صبري والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “