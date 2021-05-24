أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة ممثلة شهيرة، حيث كانت طفلة صغيرة وتبلغ من العمر 5 أعوام تقريبًا، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها الفنانة الشابة “مريم الخشت“، التى شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، بصورة لها من طفولتها، ارفقت «مريم» تلك الصورة بالتعليق: “ابويا بيقولي هافضحك بالصورة دي.. فانا هاتغدى بيه قبل ما يتعشى بيا ”.

وعلي الصعيد الفنى، شاركت الفنانة الشابة مريم الخشت في موسم رمضان 2021، من خلال “مسلسل قصر النيل” مع دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، أحمد مجدي من إخراج خالد مرعي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك.

وتدور الأحداث حول إطار من التشويق والاثارة حيث يتناول حياة “كاميليا” التي يُقتل والدها بعد شجاره مع الأرستقراطي فهمي السيوفي أثناء طفولتها، وتعود كاميليا بعد سنوات للإنتقام من أبناء عائلة السيوفي.

واحتفلت مريم مع صناع العمل باحتلال المرتبة الرابعة ضمن قائمة منصة شاهد للأعمال الأعلى مشاهدة في رمضان 2021، الذي عُرض عبر MBC مصر و MBC دراما ومنصة شاهد وشاهد vip

مريم الخشت هي ممثلة مصرية، بدأت التمثيل منذ أن كانت صغيرة وتخرّجت من كلية الفنون الجميلة قسم تصوير، وكانت تعمل في مجال الدوبلاج مع شركة “ديزني” فقامت بدبلجة العديد من الاعمال بصوتها المميز، والجدير بالذكر انها قامت بتأدية صوت خدمة العملاء في شركات الاتصالات، كما عملت في تصميم الملابس والإنتاج، وتمثل حاليًا مسلسلات مصرية.

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