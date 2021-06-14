أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي منصّات السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة، حيث كانت تبلغ من العمر عامين تقريبًا، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي جمالها بتلك المرحلة العمرية.

انها الفنانة الشابة “دنيا عبد العزيز” التى نشرت صورة قديمة تعود إلى زمن طفولتها، أثارت التساؤلات على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث بدا أنها التُقطت وهي في سنوات عمرها الأولى ولفتت أنظار عدد كبير من المتابعين. وقارن هؤلاء بين شكلها في الماضي الحاضر ورأى معظمهم أنها تغيرت إلى حد كبير.

صورة نادرة من طفولة الفنانة المصرية “دنيا عبد العزيز”

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وكشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن مهنتها الحقيقية المدونة في هويتها الرسمية، مؤكدة أنها وفقا للأوراق “مخرجة سينمائية” لأن هذا هو مؤهلها الدراسي، وتداركت مؤكدة أنها لم تمارس مهنة الإخراج طوال حياتها، بسبب انشغالها بمسيرتها كممثلة، ولكنها تتمنى في المستقبل أن تتاح لها الفرصة لإظهار قدراتها كمخرجة.

وأضافت دنيا خلال لقائها بفقرة “اسألني”، عبر فضائية CBC إنها من أصول سورية أردنية من ناحية الأم ومصرية الأب وولدت في سوريا ولكن عاشت طفولتها في دولة الكويت، وقدمت إلى مصر للغقامة بصفة مستمرة وهي بعمر 10 سنوات.

وكشفت دنيا عبد العزيز عن مفاجأة تتعلق بزميلتها دنيا سمير غانم، وقالت أن أول ظهور لها فنيًا كان مع النجمة دلال عبد العزيز في فيلم “صراع الزوجات” واعتقد أغلب الجمهور أنني ابنتها في الحقيقة، والسبب أنني ودنيا ولدنا بمرحلة متقاربة وكانت أمي على علاقة صداقة قوية بالراحل سمير غانم ودلال عبد العزيز وأعجبوا بالاسم وقرروا إطلاقه على مولودتهم الأولى.

من ناحية أخرى تنشغل دنيا عبد العزيز حالياً بتصوير دورها في “مسلسل الحرير المخملى” بعد توقفه لفترة بسبب انشغالها الفترة الماضية في شهر رمضان بمسلسل “اللى مالوش كبير”،

وحققت دنيا عبد العزيز نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان 2021 الماضي، من خلال مسلسل “اللي مالوش كبير“، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، أحمد سعيد عبد الغنى، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين “جونيور” وهدى الإتربى

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