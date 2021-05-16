أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة نجمة شهيرة، حيث كانت طفلة مع والدها الراحل وتبلغ من العمر 3 أعوام تقريبًا، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

إنها المطربة المعتزلة ومصمّمة الأزياء المغربية “بسمة بوسيل“، التى شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، بصورة لها من طفولتها، عبّرت من خلالها عن اشتياقها لوالدها الراحل وقد ظهرت فيها طفلة صغيرة وهي تقف إلى جانبه.

صورة نادرة من طفولة ” بسمة بوسيل ” مع والدها الراحل

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من ناحية أخري، وجهت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسنى، رسالة مؤثرة لوالدها الراحل، وذلك تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 29.

ونشرت بسمة بوسيل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا من طفولتها برفقة والدها، وعلقت قائلة: “أول عيد ميلاد لي من غير ما بقى فحضنك، ربنا يرحمك و تبقى في الجنه باذن الله، أنا مهما دعيتلك عمري ما هديك حقك”.

ووجهت بوسيل رسالة شكر لمتابعيها، في ذات التدوينة، حيث كتبت: “لكل الناس الطيبة اللي افتكرتني وبعتتلي النهارده، شكرا على كل كلمة حب بعتوهالي.. نفسي أي حد نفسه يفرحني النهارده باي رسالة يا ريت لو تبقى دعاء لابويا”.

ويُشار إلى أن والد المصممة بسمة بوسيل توفي، شهر أبريل الماضي، جراء معاناته مع مرض القلب وأمراض مزمنة أخرى، حسب ما أكدته العديد من التقارير الإعلامية.

كما يُشار إلي أن المغربية بسمة بوسيل تزوجت من النجم المصري تامر حسني قبل سنوات، وقررت أن تبتعد عن الفن نهائيًا، وأنجبت منه 3 أبناء.

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