تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير “تويتر”، حيث كانت طفلاً يبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته وجماله.

أنه الفنان اللبناني “يوسف الخال” الذي شارك من وحي أجواء الانتخابات الرئاسية في لبنان وفي الولايات المتحدة الأميركية عام 2016 ، تلك الصورة له من طفولته وعلّق عليها قائلاً: “أنا على كرسي الطفولة الرئاسي…”

أنا على كرسي الطفولة الرئاسي.. pic.twitter.com/EcTNH8OggD — Youssef Al Khal (@youssefalkhal) October 20, 2016

في سياقٍ آخر، غرد النجم يوسف الخال قبل ساعاتٍ قليلة عبر حسابه بـ تويتر، بمناسبة “مئوية لبنان الكبير” قائلا: “الفكر عالي.. و أيضاً الغضب عالي.. بين القوة و الحق أختار الحق بقوة الفكر للتغيير .. لكن هل الفكر والفخامة يكفيان لبناء هكذا وطن أمه الطائفية و أبوه الطائف؟ كلا، الأمل صار ألماً، أما القناعة ستبقى راسخة في ذاك الحلم، هناك في تلك الذكرى”. يُشار إلي أن الخال قد كرس وقته وحساباته الشخصية على السوشيال ميديا في التعبير عن غضبه مما يحدث في لبنان خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت، لينتقد الفساد في المنظومة السياسية بجرأة عالية جعلت الكثير من معجبيه يثنون على شجاعته ووطنيته.

وعلي الصعيد الفنى، يذكر أن النجم يوسف الخال شارك فى عدة أدوار، منها مسلسل “سارة” مع سيرين عبد النور، وتألق أيضا بـ “مسلسل لو” عام 2014 وبمسلسل “أجيال” مع الفنانة نادين نسيب نجيم، ومع باميلا الكيك فى”مسلسل جذور” عام 2013.