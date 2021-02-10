أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي مواقع التواصل، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 8 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشار الكثيرين أن ملامح الفنان تتغيرت كثيراً بمرور الزمن .

إنه الفنان “حمادة هلال” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، بعد أن نشرها عبر حسابه الرسمي علي إنستجرام، وعلّق عليها قائلاً: “ايام ‏الابتدائية وكيس الكشري مع رغيف العيش والوقوف عند باب مدرسه البنات والجري من بواب المدرسه”، وتفاعل مع تلك صورة مجموعة كبيرة من محبيه الذي أشادوا بوسامته في مرحلة الطفولة .

في سياقٍ آخر، حرص الفنان حمادة هلال علي نعي الداعية الإسلامية الراحله دكتورة عبلة الكحلاوي ونشر صورتها عبر حسابه الرسمي علي إنستجرام وعلق علي الصورة قائلا “الله يرحمك ياطيبه الله يجعلك من اهل الفردوس ياام الغلابه الطيبين اسألكم الدعاء الدكتوره عبله الكحلاوي البقاء لله”، حيث كان يربطه علاقة صداقة كبيرة بالداعية الراحلة .

وعلي الصعيد الفنى، يستعد الفنان حمادة هلال خلال الفترة الحالية للبدء في تصوير مسلسله الجديد المداح الذي انتهي من تأليفه أمين جمال وسيتتولي إخراجه أحمد سمير فرج وجاري معاينة اماكن التصوير واختيار باقي ابطال العمل، ومن المقرر البدء في تصويره خلال الأيام المقبلة بعد أن ينتهي المخرج أحمد سمير فرج من المرحلة النهائية للمونتاج لمسلسله الدايرة .

وكان أخر اعمال الفنان حمادة هلال اغنية “آية من الجمال” من كلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو وتوزيع هادي مسرة، وتعاون فيها مع المخرج عادل سرحان. وحصدت الأغنية عدد كبير من المشاهدات بعد طرحها علي المنصّات الموسيقية.