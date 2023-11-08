بعد الضجة الّتي أحدثتها الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم بالحديث عن التفكير باعتزالها التمثيل، بدأت التساؤلات حول ما إذا سيدخل قرارها حيّز التنفيذ قريباً بخاصةٍ انها لم تحدد أي فترة زمنية في تصريحاتها الأخيرة.

مصدر مقرب: تفكير نادين نجيم بالاعتزال ليس جديدًا!

في سياقٍ متصل، استبعد مصدر مقرّب من نادين نسيب نجيم لـ “فوشيا” أن تعتزل الأخيرة قريباً، وتابع “تفكيرها بالاعتزال ليس جديداً، لكنها لن تأخذ هذه الخطوة قريباً، وقد تحتاج إلى أربع أو خمس سنوات مقبلة”.

نادين نسيب نجيم: سأعتزل الفن قريبًا

قالت لفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، إنها تفكر دائمًا في اعتزال الفن، موضحة أنها إذا اتخذت قرار الاعتزال ستكون في قمة نجاحها.

وأضافت نادين نسيب نجيم في تصريحات صحفية: أنا شخص أفكر أنه حال قررت الاعتزال، فإنني سأفعل ذلك في قمة نجاحي، لذا قد يكون قريبًا جدًا.

نادين نسيب نجيم: لما انفصلت كنت شايفة الدنيا سودة

كما تحدثت الفنانة نادين نسيب نجيم، عن تفاصيل فترة انفصالها عن زوجها الأول، قائلة: كنت شايفة الدنيا سودة واتعودت على إني أعمل كل حاجة لوحدي، لغاية ما عدت الفترة الصعبة وقولت مش لازم أكون قاسية على نفسي للدرجة، ولازم أركز على نفسي وصحتي النفسية والحب بيجي لوحده لما أتعرف على الشخص الصح.

وأكملت نادين نسيب نجيم بشأن خطيبها الحالي: لما فكرت بالطريقة دي اتعرفت على خطيبي بالصدفة، وهو شخص محترم وبحكي له على كل حاجة عديت بيها، لغاية ما بقيت أحس أنه قوتي وصديقي المقرب.

آخر أعمال نادين نسيب نجيم

ومسلسل “وأخيرًا” كان آخر أعمال نادين نسيب نجيم، الذي عُرض في الموسم رمضاني 2023، وشاركها البطولة الفنان السوري قصي خولي، وشاركهما التمثيل العديد من الفنانين، منهم سعيد سرحان، منى واصف، وسام فارس، أنجو ريحان، فيفيان أنطونيوس، كميل سلامة، وسام صباغ، شادي الصفدي، برناديت حديب، جوزيف عقيقي، والمسلسل من تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر.

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