من منا لا يعلم الكثير عن سندريلا الشاشة العربية الفنانة الراحلة سعاد حسني التى تُعد واحدة أشهر وأجمل نجمات الزمن الجميل، وأعمالها الفنّيه تُعد من أهم علامات السينما المصرية، ولكن ما لا يعلمه الكثيرون عن سعاد حسنى، أنها من أصل سوري فهي تنحدر من عائلة سورية دمشقية معروفة بـ “عائلة البابا” واسمها الحقيقي سعاد محمد حسني البابا، كما أن عمها هو الفنان الراحل الكبير أنور البابا الذي عرف بتأدية دور “أم كامل” الشهير.

حيث أن عمها أنور حسني البابا الشهير في الوسط الفني بأنور البابا، هو ممثل سوري من عائلة دمشقية. كان يعمل موظفًا في رئاسة الوزراء السورية، إلى جانب عمله في الإذاعة والمسرح والتلفزيون السوري. اشتهر بأدائه لدور شخصية نسائية باسم “أم كامل” التي نالت محبة الجمهور، وقد كانت بداية مسيرته الفنية عام 1939.ونهايتها 1991م، حيث قرر الاعتزال قبل أن يتوفى بأشهر معدودة أثر ورم سرطاني بالرأس.

الفنان الراحل ” أنور البابا ” عم السندريلا سعاد حسني في أشهر أدواره السينمائية

أنور البابا في دور ” أم كمال ” بفيلم إسماعيل يس للبيع – (1958) م

الفرع السوري من عائلة البابا التى تنحدر منها السندريلا سعاد حسني لا يزال يرفد الفن بالمواهب ومن بينهم الفنان السوري ” نزار أبو حجر ” الذي هو إبن شقيقة الفنان الراحل أنور البابا وبالتالي فهو إبن عمة السندريلا سعاد حسني وأختها المطربة نجاة الصغيرة.

وكشف الفنان السوري نزار أبو حجر الذي أشتهر بدور «أبو غالب» بائع البليلة الفقير في مسلسل باب الحارة ” ، بالإضافة إلى عدد من الأدوار المهمة التي قدمها خلال مسيرته الفنية. في حديث صحفي أن نجاة الصغيرة وسعاد حسني من أمين مختلفتين فالأولى أمها مصرية والثانية أمها سورية،

وعما إذا كان قد التقاهما قال أبو حجر : “آخر لقاء جمعنا كان في ستينات القرن الماضي حيث كانتا في زيارة لمنزل جدي والد أمي. وذهبت والدتي إلى هناك حيث كان والد سعاد ونجاة يزور عمه وزوجة عمه اللذين هما والدا أمي والتقيت بسعاد ونجاة”.

وأوضح نزار أبو حجر أن عائلة ” البابا ” السورية عائلة والد سعاد حسني ونجاة الصغيرة كانوا جميعًا فنانون وموسيقون فيما لم يختر الكل الظهور وبقي قسم منهم بعيداً عن الاضواء.