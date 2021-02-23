تداولت مجموعة من الحسابات الفنية النشطة المعنّية بنشر أخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة من حفل زفاف بطل “مسلسل باب الحارة” الشهير الفنان السوري “وائل شرف”، واللافت في تلك الصورة كان ظهور والده الذي فاجأ المتابعون حيث أنه الفنان الراحل صبحي الرفاعي.

وتبين أن الفنان القدير الراحل صبحي الرفاعي هو والد الفنان وائل شرف وهو ما لا يعرفه الكثيرون، وهذا ما أشارت إليه الكثير من التعليقات على تلك الصورة، كما تساءل الكثيرون عن سبب الإختلاف بإسم العائلة بين الفنانين صبحي الرفاعي ووائل شرف وتبين أن الإسم الحقيقي لوائل هو وائل صبحي محمد شرف الرفاعي.

وبالتعريف عن الفنان السوري صبحي الرفاعي، فهو والد الفنان وائل شرف صاحب دور العقيد معتز في مسلسل باب الحارة والمتزوج من الفنانة الجميلة خلود الصوا، ولد في الأول من شهر يناير عام 1945م، في حي الميدان مدينة دمشق بسوريا، اسمه الكامل هو صبحي بن محمد الرفاعي ومن أشهر الأسماء التي لقب بها هو “أبو صبيح”، عمل في مجال التمثيل منذ أن كان طالباً في المدرسة الثانوية، عمل في عدة مسارح منها مسرح الشبيبة والمسرح العمالي والمسرح المصري الاستعراضي وكذلك المسرح القومي.

قدم صبحي الرفاعي العديد من الأعمال الدرامية وتعدت حصيلة أعماله الفنية أكثر من 150 عمل درامي وحوالي 10 أفلام سينمائية وأكثر من 30 مسرحية، شارك مع الفنان السوري دريد لحام ونهاد قلعي وعبد اللطيف فتحي وأنور البابا في عدة مسرحيات التي تم تقديمها في سبعينات القرن العشرين وذلك أثناء وجود التلفزيون الأبيض والأسود، وعندما ظهر التلفزيون الملون فانتقل الفنان صبحي الرفاعي للعمل مع الفنانين الجدد الذين أحضرتهم نقابة الفنانين السوريين لكي يكونوا وجوهاً جديدة متألقة وبدأ صبحي في العمل معهم وهو ما زاد من تألقه ونجوميته وأصبح خيار متقدم لدى المنتجين والمخرجين الكبار، وكان آخر أعماله الفنية قبل وفاته هو مسلسل “الشبيهة”، مسلسل “زمن البرغوث” وذلك في عام 2012.

الفنان السوري القدير صبحي الرفاعي الذي قدم العديد من الأعمال الفنية المتنوعة طيلة 43 عام إلى أن توفي في يوم السبت في بلدته دمشق وذلك في يوم 25 من أغسطس عام 2012، عن عمر ناهز الـ 67، إثر تعرضه إلى جلطة مفاجئة أودت بحياته.