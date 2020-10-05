أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي .

ومن بين هؤلاء الممثل السوري الشاب “خالد الذهبي” الشهير داخل الوسط الفني بـ “خالد العريان” نسبةً إلي المخرج “طارق العريان” الزوج السابق لوالدته المطربة “أصالة”، والذي حقق نجاحاً كبيراً بأولى تجاربها السينمائية في “فيلم ولاد رزق”، والذي جسد فيه دور الفنان المصري أحمد عز في طفولته.

إبن أصالة في فيلم أولاد رزق

“فيلم ولاد رزق” الذي أخرجه زوج والدته، طارق العريان، بالصدفة، وكشف خالد كواليس هذه الصدفة قائلاً: “قصة دخولي مجال التمثيل مضحكة للغاية، لأنني لم أكن أرتب لها أو أضعها في حساباتي، فالمسألة جاءت من طريق الصدفة، عندما ذهبت في أحد الأيام إلى موقع تصوير الفيلم لعشقي الشديد لمتابعة تصوير الأعمال الفنية الجديدة”.

وأضاف: “أثناء تجولي في الاستوديو، شاهدني مدير التصوير، ولم يكن يعرفني من قبل، وطلب مني أن أذهب معه إلى مخرج العمل طارق العريان، وبالفعل ذهبنا من دون أن أعرّف مدير التصوير بنفسي، وجدته يقول له إنني مناسب جداً لتجسيد شخصية «رضا»، أو شخصية أحمد عز في طفولته خلال أحداث الفيلم، وحتى تلك اللحظة لم أكن أتوقع أن تدخل المسألة حيّز الجد، حتى طلب مني طارق العريان أن أشارك في اختبار على الدور لتحديد قدرتي على تقديمه من عدمه”.

واعترافاً بدور طارق العريان في حياة خالد الشخصية والمهنية، كشف نجل أصالة نصري عن تفكيره في تغيير لقبه الفني إلى خالد العريان، مبرراً ذلك بقوله: “أفكر بالفعل أن يكون اسم شهرتي خالد العريان، خصوصاً أنني أتعامل مع «تيتو» وكأنه أبي، فكل ذكريات طفولتي معه، ولا أتذكر أي شيء قبله”.

في سياقٍ آخر، أعلن مؤلف سلسلة أفلام “ولاد رزق” عن تحويل جزئه الثالث إلى مسلسل تلفزيوني سيعرض العام المقبل 2021، وكتب السيناريست، صلاح الجهيني، عبر حسابه على موقع “فيسبوك” للتواصل الإجتماعي أن الجزء الثالث من “ولاد رزق” والذي يحمل عنوان “عرين الأسود” سيعرض في 2021.

وتدور أحداث المسلسل في عام 2005، أي قبل 10 سنوات من أحداث الفيلم، وسيكون بنفس شخصياته الرئيسية، ولكن من أصولها مع وجود شخصيات جديدة، وذلك بحسب تصريحات الجهيني الأخيرة، ولن يشارك أبطال أفلام “ولاد رزق” أحمد الفيشاوي وأحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم في بطولة المسلسل، كما لن يتولى إخراجه طارق العريان بسبب انشغاله بأعمال فنية أخرى.