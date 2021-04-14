أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء، الفنانة رشا سامي العدل إبنة النجم الراحل سامى العدل، وهي ممثلة مصرية بدأت وهي ،صغيرة بالتمثيل في مسرحيتين الأولى هي «الأمير الصغير» مع الفنان سمير غانم وسحر رامي وهالة صدقي واحمد نبيل والثانية هي «السيرك» مع الفنان حسن يوسف وهالة فاخر وهما من إخراج الراحل العظيم السيد راضى. وبعدها قامت بالعمل في فيلم «دنيا الله» مع الفنان نور الشريف والفنانة معالي زايد، وإخراج الراحل حسن الإمام ثم توالت الأعمال الفنية لتبلغ 14 عمل فنى آخرهم عام 2019، حين شاركت في مسرحية «سيرة حب».

الفنان الراحل سامى العدل مع إبنته «رشا»

يُذكر أن الفنان الراحل سامي العدل تزوج ثلاث مرات ولديه 3 أبناء وجميعهم اتجهوا إلي العمل الفني سواء أمام الكاميرات ككمثلين كإبنته الكبري (رشا) وإبنه الاوسط (أحمد) الذي شارك في بعض الأدوار الثانويه ثم أتجه إلي العمل كمساعد مخرج أو خلف الكاميرات كإبنه الاصغر (خالد) الذي يعمل أيضاً في الإخراج الفنى.

الفنان الراحل سامى العدل مع أبنائه: رشا، خالد وأحمد

في سياقٍ آخر، هاجمت الفنانة رشا سامي العدل، الفنانة ريهام حجاج، بعد خلافاتها المستمرة مع صناع مسلسلها الجديد “وكل ما نفترق“،وذلك بعد خلافها الأخير مع كل من المخرج ومؤلف العمل الفنانة أيتن عامر. ونشرت رشا، تدوينة لها قالت فيها: “أقسم بالله العظيم أنا شوفت صورتك وسألت مين دي قالوا ريهام حجاج برضه ما عرفتكيش، قالوا دي إللي بتتدخل في شغل كل الناس وبتقول بفلوسي برضه ما عرفتكيش بس فهمت إنك ممكن تكوني معقدة نفسياً علشان موضوع بفلوسي ده واطي شويتين”.

وتابعت: “إنما لحد أيتن عامر وتقفي انتباه لأن أيتن ليا الشرف أقول إنها صحبتي وحبيبتي قبل ما تكون زميلة محترمة وملتزمة جدًا جدًا، وبتحترم الصغير قبل الكبير، مش أيتن عامر إللي تطمع في تكبير دورها ولا أيتن عامر إللي تقف تقول بفلوسي ولا أيتن عامر إللي مش ملتزمة في اللوكيشن ومش أيتن عامر إللي بتتدخل في شغل غيرها من إنتاج وإخراج ومونتاج إلخ”.

وأضافت رشا: “نزيد بقى إن أيتن عامر زوجة أجدع مدير تصوير محمد عز العرب، خريجة فنون مسرحية وأخت النجمة الجدعة الأصيلة وفاء عامر زوجة المنتج الكبير المحترم محمد فوزي، يعني متشقلبة في الفن يمين وشمال وأحق من بتوع الشاي بالياسمين لحد أيتن وstooooop ومصر كلها هاترد عليكي والحمد لله إني شوفت كلامك السفيه بعد الفطار.. أنتي مين أصلا!؟”.

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