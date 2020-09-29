أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي .

ومن بين هؤلاء الفنان عمر حسن يوسف نجل الفنان القدير حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، والذي شارك في أول أدواره في فيلم (شارع 18) وحقق نجاحاً متوسطاً أهله للاشتراك في أعمال أخرى. يعد أشهرها (مسلسل كلبش، مسلسل الأسطورة، مسلسل موجه حارة، مسلسل آسيا) وعدد آخر من الاعمال.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان عمر حسن يوسف كان “مسلسل بالحجم العائلى” الذي عرض خلال شهر رمضان 2018 من بطولة تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل فى أولى تجاربها بالتليفزيون، وبطولة يحيى الفخرانى، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندا موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وشيماء سيف، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، وديانا هشام وآخرين.

وتدور أحداثه حول نادر الذى يهوى الطبخ ويترك مهنة السفير خلال الأحداث، ويدخل فى صراعات مع زوجته ميرفت أمين بسبب أنها متسلطة وحادة فى اتخاذ قرارتها والحياة بشكل عام، لذلك يترك كل شىء من أجل ما يحبه ويعيش ببساطة طوال الحلقات فى إطار كوميدى، واستطاع المسلسل أن يحقق نجاحاً منقطع النظير خلال موسم عرضه.