أحيانًا يرث الأبناء والأحفاد الموهبة من آبائهم وأجدادهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم وفي بعض الأحيان إلي أحفادهم، الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي .

ومن بين هؤلاء حفيد الفنان الكبير “محمود ياسين” الفنان الشاب “محمود عمرو ياسين” ، و الذي بدأ مشواره الفنى بالمشاركة من خلال العمل الشهير الذي كتبه والده الفنان والكاتب “عمرو محمود ياسين” “مسلسل نصيبي وقسمتك 3”.كما شارك في موسم مسلسلات رمضان 2020 من خلال “مسلسل الفتوة” .

في سياقٍ متصل، أعرب الفنان الشاب محمود عمرو ياسين عن سعادته بالشخصية الذى قدمها من خلال “مسلسل الفتوة” مع النجم ياسر جلال، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً، وأضاف في حواره مع الاعلامى رامي رضوان في برنامج مساء dmc الذى يذاع على فضائية دى ام سى، أنه لم يكن لديه المخزون الكافى للشخصية الذى قدمها من خلال العمل، مشيرا أنه شاهد عدة أفلام للراحل نور الشريف وجده محمود ياسين عن الفترة الذى درا حولها المسلسل .

“مسلسل الفتوة” تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجي، وشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.وقد حقق هذا المسلسل نجاح منقطع النظير بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات.