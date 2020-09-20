أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي .

ومن بين هؤلاء ، الفنان الشاب والمخرج “حسام الحسيني”، الذي بدأ حياته الفنية مغني راب ثم دخل عالم الشاشة الفضية حيث شارك الممثل المطرب تامر حسني في فيلم عمر وسلمى 3، وقد اشتهر من خلال فيلم (نور عيني) وهو ابن الفنان مجدي الحسيني والفنانة نهال عنبر، وقد شارك والدته بفيلم المصلحة. كما تعاون مع النجم محمد رمضان حيث أخرج له أشهر كليباته الغنائية مثل “نمبر ون”.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن آخر أعمال المخرج حسام الحسيني، أغنية ديو بعنوان “تيك توك” التى يغنيها الفنان محمد رمضان ‏والمطرب الأمريكى سوبر ساكو‎، الأغنية تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، ومن وتم عرضها علي قنوات اليوتيوب وحصدت ملايين المشاهدات، وهى من كلمات وألحان فرغلى بلاكس، توزيع سوبر ساكو، إخراج ‏حسام الحسيني.

يذكر أن “تيك توك” يعد التعاون السادس الذى يجمع بين محمد رمضان والمخرج حسام الحسيني، بعد ‏كليبات “نمبر وان، الملك، إنساى مع سعد لمجرد، أغنية السلطان التى صورت فى المغرب، وأغنية جيشنا ‏صعب”.‏