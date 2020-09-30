أحيانًا يرث الأبناء والأحفاد الموهبة من آبائهم وأجدادهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم وفي بعض الأحيان إلي أحفادهم، الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء حفيد الفنان الراحل “عبد الوارث عسر”،الممثل القدير “محمد التاجي” الذي عمل في المجال الفني منذ أواخر السبعينات، وذلك في عشرات الأدوار المساعدة بين السينما والتليفزيون والمسرح، لكن كانت أغلب مشاركاته تليفزيونية، ومن أهمها: (هو وهي، بوابة الحلواني، لا، الزيني بركات، أبو ضحكة جنان). كما شارك في موسم مسلسلات رمضان 2020 من خلال “مسلسل فلانتينو”.

الفنان محمد التاجي حفيد الفنان الراحل عبد الوارث عسر

يُذكر أن آخر مشاركات الفنان “محمد التاجي”من خلال “مسلسل إلا أنا” الذي يُعرض حالياً، وعرضت مجموعة قنوات DMC الحكاية الخامسة من مسلسل إلا أنا وهى بعنوان ” ضى القمر” السبت الماضى، المسلسل سيناريو وحوار عبير سليمان ومن إخراج أحمد حسن الذى قدم من قبل حكاية “أمل حياتى” بطولة حنان مطاوع التى حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور.

“مسلسل إلا أنا “، قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقى للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.