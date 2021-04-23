تذكر عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة المصرية شريفة ماهر. وجاء هذا من خلال تناقل صور لابنها الممثل الشاب طارق عبد الواحد.

وقارن الكثيرون إثر هذا بين شكل الأخير وشكل والدته التي عرفت بجمالها ورأوا أنه ورث منها بعض الملامح. ويشار إلى أن طارق شارك في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية ومنها مسلسلا “مؤسسة شهر العسل” و”دوائر الشك” وأفلام “أبناء الشيطان” و”ليلة حب حلوة” و”لو كان ده حلم”.

أما والدته شريفة ماهر فشاركت في عدد مهم من الأعمال منها أفلام “الفرن” و”ارحم دموعي” و”أديني عقلك”. إلا أنها قررت الاعتزال بعد زاوجها من البطل الرياضي عبد الواحد عبد العزيز وهاجرت للعيش معه في السويد حيث أنجبت ابنها الوحيد.

وغابت عن الشاشة إلى أن ظهرت في فيلم “المصير” للمخرج الراحل يوسف شاهين. كذلك أسست شركة إنتاج “هوليوود” وشارك ابنها في عدد من الأعمال التي تولت إنتاجها.