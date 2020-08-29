أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي .

ومن بين هؤلاء الفنانين، “آدم المصري”، الأبن الأصغر للفنان “ماجد المصري”، الذي دخل الوسط الفني مؤخراً، شأنه شأن عدد كبير من أبناء الفنانين. حيث شارك بـ “مسلسل بحر”، والذي يقوم ببطولته والده الفنان ماجد المصري. الذي بدوره قام بنشر صورة لإبنه آدم من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها كاتبًا: “المصري الصغير من ​”مسلسل بحر​”، في إشارة الى أن ابنه دخل رسمياً عالم التمثيل من خلال هذا العمل الدرامي.

في سياقٍ آخر، تعرض آدم المصري ابن الفنان المصري ​ماجد المصري​ مؤخراً لحادث سير خطير أثناء قيادته السيارة في منطقة الساحل الشمالي، حيث انقلبت السيارة رأساً على عقب ما أدى إلى إصابته ببعض الكدمات الطفيفة في جسمه، نُقل على أثرها الى المستشفى.

وعلي الصعيد الفني، يستعد الفنان ماجد المصري لبطولة “مسلسل الوجه الآخر”، الذي يعد ثانى بطولاته فى الدراما التليفزيونية من إنتاج شركة سينرجي، بعد “مسلسل بحر”، الذى تم عرضه العام الماضى وقدم فيه المصرى الدراما الصعيدية للمرة الأولى من 60 حلقة؛ ويجسد المصري في مسلسل الوجه الآخر المرتقب، شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.