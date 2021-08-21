رغم أن الفنانة السورية القديرة “سحر فوزي” بدأت مسيرتها الفنية في بداية الثمانينات إلا أنها اشتهرت عربياً بدور أم بشير زوجة الفران في مسلسل باب الحارة. ونجحت سحر فوزي في أداء جميع الأدوار التي جسدتها منذ المرحلة الثانوية واستطاعت أن تظهر كنجمة دائمة على الشاشة الصغيرة والسينما وفي المسرح.

بالإضافة إلي أن هناك الكثير من الناس لا يعرفون أن للفنانة القديرة سحر فوزي إبنه ممثلة سورية شابة شاهدناها في العديد من الأعمال في الدراما السورية الرمضانية في الأعوام الأخيرة منها “زنود الست” و “صرخة روح” ولفتتنا بأدائها.

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إنها الممثلة السورية الشابة راما الراشد، التى كان من أبرز أدوارها دور هدى زوجة عصام في الجزأين السادس والسابع من مسلسل باب الحارة. كما يُشار إلي أن للفنانة سحر فوزي إبن آخر يعمل كمخرج وهو سومر الراشد.

من ناحية أخري، حرصت الفنانة السورية سحر فوزي علي نعي الفنانة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز وقالت في أحدث تصريحاتها، أنها تذكر كل دور قدمته الممثلة المصرية ​الراحلة​، مشيرة إلى أنها حزنت كثيراً على رحيلها لأنها كانت نجمة حقيقية.

وأشارت إلى أن صورة الراحلة طبعت في قلوب جميع الناس، بعدما قدمت أدواراً لا يمكن أن تمحى من ذاكرتهم.

وشددت على أن الوسط الفني العربي بات يخسر الكثير من مبدعيه خلال السنوات الأخيرة، إن كان من سوريا أو مصر أو باقي البلدان العربية.

يُشار إلى أن فوزي شاركت في الموسم الأخير بثلاثة أعمال هي “باب الحارة 11″ و”350 غرام” و”لاحكم عليه”.

سيرتها الذاتية

ولدت الفنانة “سحر فوزي” عام 1962 بمدينة دمشق بسوريا، متزوجة ولديها ابنان ، تنوعت أدوارها مابين الأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية، كما كانت بدايتها الفنية العمل التاريخي “فيروز والعقد” انضمت سحر فوزي إلى النقابة الفنية السورية عام 1987 كان من ابرز أدوارها شخصية أم بشير في “باب الحارة.

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