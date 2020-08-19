أحيانًا يترث الأجيال الثانية الموهبة من آبائهم وأقربائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم وفي بعض الأحيان إلي أقربائهم، الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي .

ومن أبرز هؤلاء إبنة شقيقة الراقصة الإستعراضية الراحلة “نعيمة عاكف”، الفنانة المصرية “صابرين”، التى نشأت في أسرة عاكف المشهورة بألعاب السيرك، وبدأت التمثيل وهي في سن الرابعة وذلك من خلال أدوار صغيرة، ثم منها إلي تجارب عديدة مع الغناء وذلك في سن الثانية عشرة من عمرها.

ولكنها تفرغت للتمثيل واشتهرت بأدوارها المتعددة واشتهرت في بعض الأفلام والأعمال التلفزيونية، وفي عام 1999 أسند إليها تقديم شخصية المطربة أم كلثوم في مسلسل يروي حياتها الشخصية والذي حمل عنوان ” أم كلثوم”، ورغم أنها حققت خلال المسلسل نجاحا كبيراً لكنها قررت اعتزال التمثيل وارتدت الحجاب ثم تفرغت لتقديم بعض البرامج الدينية. وفي عام 2006 قررت العودة للعمل الفني وذلك من خلال “مسلسل كشكول لكل مواطن”، واستمرت من بعده بمزاولة العمل الفني.

في سياقٍ آخر، هددت الفنانة صابرين مؤخراً بعض متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ممن يتنمرون ويستخدمون التعليقات التى تحتوى على ألفاظ غير لائقة ومسيئة، قائلة: “أى حد هيكتب أى كلمة فيها إساءة أو تنمر هعمل تصرف مش لصالحه”، وأضافت: “وقد أعذر من أنذر من هذه اللحظة”، فيما دعمت كلامها الفنانة رانيا يوسف، التى علقت لها باستخدام الإيموشنات المحفزة.

وعلي الصعيد الفنى، تجسد الفنانة صابرين دور كوميدى هام خلال أحداث “فيلم النمس والإنس” للنجم محمد هنيدى، الذى انطلق تصويره الأسابيع الماضية، فهى من عشيرة الجن وتورط هنيدى فى العديد من المصائب فى إطار كوميدى، وبدأت تصوير مشاهدها فى استوديو شريف عرفة وهو الديكور الرئيسى للعمل ولم يستقر صناع العمل على موعد نهائى لعرض العمل فى السينمات حتى الآن، حيث حددت الجهة المنتجة خطة للتصوير وهى 6 أسابيع.