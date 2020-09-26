أحيانًا يرث الأبناء والأحفاد الموهبة من آبائهم وأجدادهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم وفي بعض الأحيان إلي أحفادهم، الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء، حفيدة الكوميديان الراحل “عبد المنعم إبراهيم”، الممثلة الشابة ” مريم صبري”، والدها الفنان الشهير صبري عبد المنعم والدتها “سهير”، إبنة الراحل عبد المنعم إبراهيم، والتى شاركت بأعمال منذ طفولتها حيث شاركت في عدد من المسرحيات بأدوار صغيرة، ومن بين هذه المسرحيات: “مجانين هيبتا”، و”أليس في بلاد العجائب”شارك في شهر رمضان 2018 بمسلسل “نسر الصعيد”، مع الفنان محمد رمضان، درة، وفاء عامر، مها أبو عوف، وسيد رجب.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة مريم صبري “مسلسل حكايتى” بطولة النجمة ياسمين صبري، الذي تم عرضه فى رمضان 2019، إذ جسدت ضمن الأحداث شخصية “خلود” إبنة عم ياسمين، يذكر أن “مسلسل حكايتى” سجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبري فى الدراما التليفزيونية، وشارك فى بطولة العمل وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، من إنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى