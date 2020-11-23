علي الرغم من مرور سنوات طويلة وظهور العديد من الفنانين علي الساحة الفنية ، ولكن يحن الكثير من الأشخاص الي زمن الفن الجميل ونجومه والأفلام الراقية الذي جاءت في تلك الفترة، دون الإساءة إلي أحد أو إستخدام ألفاظ مسيئة كما يحدث اليوم، ظهر اليوم مجموعة من الفنانين الجدد علي الساحة الفنية منهم من تمسه صله بأحد الفنانين القدامي. وبعض مشاهير زمن الفن الجميل اختاورا أن يبتعد أبنائهم وأحفادهم عن الفن والبحث عن مجال أخر يعملون به. ولكن يبقي الشغف لدي الجمهور العربي بالتعرف علي أبناء وأحفاد هؤلاء النجوم في كلتا الحالتين.

ومن بين هؤلاء، حفيدة الفنان القدير الراحل فريد الأطرش، الفنانة الشابة “مروة الأطرش” التى أشعلت السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة وتداول روّاد مواقع التواصل صوراً لها، وبالتعريف عنها فيُذكر أنها ممثلة سورية وخريجة ومحاضرة في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، وتنتمي لعائلة الأطرش تلك العائلة الفنية العريقة التي منها الفنان الراحل فريد الأطرش والفنانة الراحلة أسمهان أولاد عم والدها المخرج ممدوح الأطرش .

مثلت مروة الأطرش في فيلم سينمائي منذ كان عمرها 10 سنوات مع المخرج غسان شميط في فيلم (وجه الطحين الأسود) ومن ثم فيلم (الهوية) عن الجولان المحتل، بالإضافة إلى مسلسلات تلفزيونية عدة، كمسلسل أهل الراية وقدمت في الموسم الماضي بطولتها في عمل ليل ورجال للفنان فراس إبراهيم، مع أن عمرها لم يزد عن 16 عاما بعد. من أشهر أعمالها الفنية:( دمشق مع حبي. أهل الراية، دفعة بيروت، عطر الشام) وغيرها.

يُشار إلي أن مروة الأطرش ورث الغناء أيضاً عن عائلة الأطرش، وعن تشبيه صوتها بصوت أسمهان الصوت الملائكى المميز قالت: “لو خلق صوت مثل صوت أسمهان ماكانت أسمهان استمرت إلى الآن ، لم تخلق إلى اليوم حنجرة مثل حنجرة أسمهان، ودائما يقال أن صوتى يشبهها ولكن هذا الأمر غير صحيح بالمرة ، فأنا لدى القدرة على الأداء والدندنة وهذه القدرة تعتبر عكازا من عكازات الممثل الذى لابد أن يمتلكها كى يقف على خشبة المسرح أو أمام الكاميرا”.

يُذكر أن آخر أعمال مروة الأطرش الفنية، مشاركتها في “مسلسل ببساطة 2” بطولة الفنان باسم ياخور، فادي صبيح ، جيني إسبر، إنجي مراد، ديما بياعة، أحمد الأحمد، رنا شميس، عبد المنعم عمايري، تأليف مازن طه، إخراج، تامر إسحاق، وهوَ مسلسل تلفزيوني كوميدي سوري، وبدأ عرضه في عام 2020