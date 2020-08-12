أحيانًا يرث الأبناء والأحفاد الموهبة من آبائهم وأجدادهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم وفي بعض الأحيان إلي أحفادهم، الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي .

ومن بين هؤلاء حفيد الفنان الكبير الراحل “كمال الشناوي” الفنان الشاب “عمر الشناوي” الذي تخرج من كلية الهندسة وبدأ مشواره الفنى بالمشاركة في العديد من الأعمال التى عرفه الجمهور من خلالها أبرزها، “مسلسل الأب الروحي” و”مسلسل كلبش”.كما شارك في موسم مسلسلات رمضان 2020 من خلال “مسلسل فرصة تانية”، وعدد آخر من الأعمال .

يُذكر أن آخر أعمال الفنان الشاب عمر الشناوي “مسلسل ليه لأ” والذي يعرض على منصة “شاهد VIP” الإلكترونية، ويجسد عمر الشناوي في العمل دور شاب يحب امرأة تكبره في السن عشر سنوات، ولهذا السبب ترفض عائلته الأرتباط بها، يشار إلى أن مسلسل ليه لأمن تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى ‏أمين، ويشارك فى بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت ‏وهاني ‏عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف‎.‎

وفي سياقٍ آخر، حرص الفنان الشاب عمر الشناوي على تهنئة الفنانة هند عبدالحليم على زفافها، الذي احتفلت به منذ عدة أيام، ونشر عمر الشناوي صورة من حفل الزفاف، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلق: “مبروك لأخويا وأختي والله فرحان بيكم وفرحان أكتر أني كنت السبب أنكم تتعرفوا على بعض، يلا بقى عاوزين قناديل صغننيين”.