هل تقدم لجين عمران اولى حفلات احلام في السعودية؟

تستعد النجمة الاماراتية احلام لاولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية والمرتقبة بتاريخ 21 مارس القادم في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وقد نشرت احلام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر الرسمي للحفل والذي سيكون بقياده المايسترو امير عبدالمجيد.

وعن تقديم الحفل، وجهت احلام سؤالا الى متابعيها قالت فيه: “مين تتوقعوني اخترت لتقديم هذا الحفل الملكي بالرياض” واللافت ان اكثر الاجابات اقترحت اسم الاعلامية السعودية لجين عمران.