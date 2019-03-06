هل تقدم لجين عمران اولى حفلات احلام في السعودية؟

تستعد النجمة الاماراتية احلام لاولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية والمرتقبة بتاريخ 21 مارس القادم في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وقد نشرت احلام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر الرسمي للحفل والذي سيكون بقياده المايسترو امير عبدالمجيد.
انتظركم جمهوري الكبير في رياض العز في #السعوديه اليوم سيفتح باب الحجز للحفل الكبير وبتجهيزات اوعدكم انها تليق بجمهوري الاول عربياً جمهوري #السعودي وبقياده المايستروا الكبير #امير_عبدالمجيد بتاريخ ٢١/٣/٢٠١٩ وبكل فخر انتظرونا لاتروحون بعيد 🇸🇦💚🇦🇪 pic.twitter.com/ygoU1SICSd
— A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) March 6, 2019
وعن تقديم الحفل، وجهت احلام سؤالا الى متابعيها قالت فيه: “مين تتوقعوني اخترت لتقديم هذا الحفل الملكي بالرياض” واللافت ان اكثر الاجابات اقترحت اسم الاعلامية السعودية لجين عمران.
مين تتوقعوني اخترت لتقديم هذا الحفل الملكي بالرياض pic.twitter.com/QXzOgngU0i
— A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) March 6, 2019