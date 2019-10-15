هل تمت محاولة الصلح بين أحلام وأصالة في السعودية؟

تفاقمت الأزمة بين الفنانة الإماراتية ​أحلام​ والفنانة السورية ​أصالة​ بعد أن تجاهلتا بعضهما البعض أثناء تواجدهما في منتدى صناعة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة “الوطن” المصرية أن عددا من الحضور أكدوا أن أصالة وأحلام رفضتا مصافحة بعضهما، وابتعدت كل واحدة عن الأخرى رغم محاولات تدخل الفنان اللبناني راغب علامة والممثلة المصرية رجاء الجداوي والإعلامية المصرية بوسي شلبي للصلح بينهما.

الجدير ذكره أن الخلاف بين أصالة وأحلام إحتدم بسبب الإعلامية الكويتية فجر السعيد التي نشرت أصالة لها صورة ودعت فيها بالشفاء، لتقوم أحلام بالتعليق على هذا المنشور، مشيدة بأخلاق أصالة العالية وتسامحها لأنها تدعو بالشفاء لفجر السعيد رغم مهاجمتها لها.