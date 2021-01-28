تصدرت الفنانة الشابة “ملك أحمد زاهر”، محركات البحث، واحتلت التريند علي السوشيال ميديا في الأيام الأخيرة، وذلك بعد ادائها المميز في مسلسل لؤلؤ الذي يُعرض حالياً ضمن الموسم الشتوي علي الشاشات الفضائية، الأمر الذي جعل هناك سياق ربط بينها وبين أداء شقيقتها التي تصغرها بأقل من عام ليلي أحمد زاهر، حيث أثار البعض شائعة وجود غيرة فنّية أو منافسة بين الأختين.

من جانبها نفته الشقيقة الكبرى ملك أحمد زاهر هذا الأمر، قائلة: “مستحيل يكون في بيني وبين ليلى أي غيرة من أي نوع، ورغم ان ليلى تصغرني فقط بـ9 أشهر إلا أنني دائما أشعر بالتعامل معها كأنها بنتي وانا المسئولة عنها”.

وتابعت ليلي أحمد زاهر: “بدايتنا الفنية انا وليلى كانت مع بعض وحتى حينما قرر والدها منذ 6 سنوات أن نتوقف عن التمثيل حتى يترك لنا حرية الاختيار ما إذا كنا سنستمر في الفن أم نختار مجال أخر كان في نفس العام”.

وبدأت كل من ملك أحمد زاهر وشقيقتها ليلى مسيرتهما الفنية في عام 2008 من خلال المشاركة في فيلم كابتن هيما، من بطولة الفنان والمطرب تامر حسني، الذي تربطه علاقة صداقة قديمة مع الفنان احمد زاهر والذي اقنعه بدخول ملك وليلى لعالم الفن، وكان تامر حسني صاحب نصيب الأسد في ظهور الفتاتين معه، فقد شاركتا معه في 3 أفلام هي، كابتن هيما 2008، عمر وسلمى 2 عام 2009، وعمر وسلمى 2013.

وعلي الصعيد الفنى، تشارك ملك أحمد زاهر في الفترة حاليه عودتها مرة اخري للتمثيل مجددا من خلال “مسلسل لؤلؤ” الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم أحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد وسلوي عثمان ومحمد الشرنوبي وغيرهم الكثيرين من نجوم الدراما، والذي يعتبر البطولة المطلقة الأولي لمي عمر.

أما الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بـ “مسلسل الفتوة” مع الفنان ياسر جلال وأحمد خليل وانعام سالوسة ورياض الخولي ومي عمر وأحمد خالد صالح واحمد صلاح حسني وهنادي مهني وعايدة رياض ومها نصار ومن إخراج حسين المنباوي، وحققت نجاحا كبيرا للغاية من خلال مشاركتها في هذا العمل وكان سببا في ترشيحها في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية .

رغم أن حجم الدور الذي لعبته ملك احمد زاهر، خلال مسلسل لؤلؤ، لم يكن بنفس الحجم الذي لعبته شقيقتها في مسلسل الفتوة رمضان الماضي، إلا ان دور ملك رغم قصره إلا أنه كان أكثر تأثيرًا في الأحداث وتبعه ضجة وتفاعل من رواد السوشيال ميديا، وكذلك لقي الاشادة الجماهيرية والنقاد على أدائها الدرامي والتراجيدي في مثل سنها الصغير، فقد جسدت دور منة، الإبنة غير الشرعية لطارق نصار (احمد زاهر)، من مديرة مكتبه نهلة (نجلاء بدر).