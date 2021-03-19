قبل أيام قليلة نشرت الممثلة المصرية والفاشينيستا ​نور الغندور​ صورة سيلفي لها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها شبيهة للفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ حسب التعليقات لكن البعض الاخر قال انها استخدمت فيلتر جعلها تبدو قريبة بالشكل للفنانة اللبنانية لكن في الحقيقة هي لم تخضع لتعديل تجميلي بهذا الهدف.

بعد ايام نشرت نور صورا جديدة لها وتبيّن انه فعلاً لا تشبه هيفا وهبي فيها مقارنة بالسيلفي السابقة ليتأكد المتابعون أنها لم تخضع لأي عملية تجميل وأنها حافظت على شكلها.





