أثار الفنان التشكيلي أحمد شيحا والد الفنانة المصرية حلا شيحا، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماع، بسبب تصريحاته عن الحجاب، والتي أكد فيها أن الإيمان في القلب والحجاب ليس له علاقة بالله وان ابنته حلا شيحة ليست محجبة في الوقت الحالي.

وأضاف خلال لقاء له في برنامج «حروف الجر»، الذي يقدمه الاعلامي يوسف الحسيني على محطة راديو «نجوم إف إم»، «خفت على بناتي خوف كبير وقت الإخوان، وارتداء الحجاب بالشكل الشديد، وتغطية الرقبة شئ غريب”.

وتابع: عندما ارتدت حلا الحجاب قلت لها هيجي يوم يتملي قلبك إيمان وتعرفي أن الحجاب مالوش دخل بربنا، ولما رجعت عن قرارها محدش أثر عليها وهي دلوقت مش محجبة وهي قرأت طن كتب علشان تعرف ده”.

وأشار شيحا إلى أن الغرض من الحجاب ليس دينيا ولكن المقصود منه هو أن يتم السيطرة على عقل المرأة، وذلك لأن المرأة هي التي تربي فإذا كان ذلك بسبب تربيتها فذلك يترتب عليه إنتاج جيل مثل قطعان الأغنام والماشية.

وأضاف: أنه كان متوجها إلى الإسكندرية ويسير وأثناء سيره من أمام أحد المدارس، تفاجأ بأن كل البنات المتواجدين بالمدرسة محجبات وعمرهن لم يتجاوز الــ6 سنوات، مؤكدا أن ذلك الأمر متعلق بأن هناك مجموعة كبيرة كانت تريد أن تصدر من خلال السفارات أن مصر كلها ترتدي الحجاب وأن مصر كلها سلفيين وإخوان.

يذكر أن الفنانة حلا شيحة كانت قد أثارت حالة من الجدل في الفترة الماضية بعد أزمة كليب فيلم “مش أنا” وتبرئها من مشاهده واتهامها لتامر حسني بإخلاله بوعده لها.

وعلى الرغم من ان حلا شيحة لم تعلن عن حجابها رسميا بعد ذلك الا ان كل الصور التي نشرتها عبر السوشيال ميديا كانت بغطاء على الرأس.