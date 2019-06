قبل فترة توقفت ابنة الفنانة ​أصالة​، ​شام الذهبي​، عن نشر صور لها مع زوجها وسرعان ما انتشر خبر انفصالهما. وقبل ساعات قليلة نشرت شام صورة لها ووصفته بأنه مصدر للسعادة وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق على الصورة : “كل عام وأنت بخير يا مصدر السعادة Our one and only”.

اضافة الى ذلك بدت الصورة حميمة جدا فتفاعل المعلقون بسرعة مع الصورة وراحوا يتساءلون ان دخلت شام بعلاقة جديدة الا ان جهات اوضحت ان هذا الشاب هو صديق للعائلة ويدعى موسى عيسى.