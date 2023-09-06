انتشر العديد من الاخبار خلال الساعات الاخيرة عبر رواد السوشيال ميديا عن عودة الفنان أحمد سعد لطليقته مصممة الازياد علياء بسيوني.

حقيقة عودة أحمد سعد لطليقته علياء بسيوني

وذلك بعد نشر الفنان أحمد سعد فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو “إنستجرام“، من إحدي حفلاته السابقة والذي كانت تتواجد فية طليقتة علياء قبل انفصالهما الذي مازال مستمر حتي الآن.

واللافت أن الفيديو ظهرت خلاله طليقته علياء بسيوني وهي تتفاعل بحرارة مع أغانيه وسط الحضور، وعلق سعد على الفيديو قائلا: “بالجمهور تحلو الحياة”.

محاولات للصلح بين الطرفين

إلى ذلك، كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان المصري، أن هناك محاولات للصلح بين الطرفين، لكن حتى الآن لم يستجب أحد منهما لفكرة العودة مرة أخرى، خصوصاً أن علياء تمر بصدمة جراء قرار الانفصال.

لم يرَ ابنته الرضيعة المريضة إلا مرتين

كما ذكرت المصادر أن أحمد سعد لم يراعِ أن ابنته الرضيعة مصابة بكسر في عظمة الفخذ جراء حادث سيارة، وأن زوجته تتحمل ظروفا قاسية مع ابنتها المريضة.

ومريم طفلة أحمد سعد، عمرها 40 يومًا، لم يرها والدها سوى مرتين فقط منذ ولادتها، الأولى يوم ولادتها والثانية عندما وقع الطلاق، حيث اصطحبها للطبيب، بعدما أصيبت بكسر في منطقة الفخذ، إثر تعرضها لحادث سيارة، أدى إلى عدم قدرتها على الحركة.

“أصله غير الطيب.. وربنا ينتقم منك”

وكانت علياء نشرت في قصص “إنستجرام” منشورا أعلنت فيه عن انفصالها عن أحمد سعد، وقالت “حابة أشكر أحمد جدا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ.. وحابه أقوله شكرا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة”.

وتابعت “شكرا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وإنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغل”.

لتختتم هجومها قائلة “ربنا معايا أنا وبناتي.. وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجه حصلت”. كما حذفت كل صورها مع الفنان المصري.

يذكر أن علياء بسيوني هي الزيجة الرابعة في حياة أحمد سعد، ارتبط بها في أغسطس 2021 وأنجب منها فتاتين، الأولى علياء نسبة لاسمها والثانية مريم التي ولدت في 17 يوليو الماضي.

رضوي الشربيني تكشف سبب طلاق احمد سعد وعلياء بسيوني

وكانت قد كشفت الإعلامية رضوي الشربيني في برنامجها “هي وبس” والذي يعرض علي قناة cbc سفرة سبب انفصال الثنائي، بحكم العلاقة الشخصية التي تجمعها بهما.

وقالت الإعلامية رضوي الشربيني، خلال حلقتها الجديدة، أنها ترد على الاتهامات الموجهة إلى علياء البسيونى، خاصة نشرها منشور ضد طليقها الفنان أحمد سعد، عبر خاصية الاستورى على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، مشددة على أنه نقلا عن علياء، أنها قامت بذلك بسبب حرقة قلبها على ابنتها التى تعرضت لحادث مروع وهى طفلة رضيعة تبلغ من العمر ٤٠ يومًا فقط.

وأوضحت “البسيوني”، خلال تصريحات خاصة من خلال الإعلامية رضوى الشربينى فى برنامجها “هى وبس”، عبر قناة cbc، أنها توقعت عودته من حفلته بالسعودية ولكنها تفاجأت بذهابه إلى حفل آخر بالساحل الشمالى، وتفاجأت بقراره بالانفصال عنها بسبب سوء تفاهم بذلك الموقف، مشددة على أنها تعترف بخطأها لنشر ذلك المنشور عن والد بناتها، متمنية أن يعود الثنائى لبعضهما البعض.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »