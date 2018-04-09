هل سيعود “العكيد معتز” لـ” باب الحارة ” !

قرر المنتج والمخرج ​بسام الملا​ إعادة الممثل السوري ​وائل شرف​ إلى مسلسل “باب الحارة” بعد غيابه بالجزأين الأخيرين، خاصة بعد الأداء الباهت الذي قدمه بديله الممثل ​مصطفى سعد الدين​.

ويتوقف عودة صاحب شخصية “العكيد معتز” الأصلي إلى أمرين، الأول موافقة شرف على العودة ونسيان خلافه مع القائمين على العمل، والثاني إعطاء الشخصية حجمها الطبيعي بعد تقلصها في الجزء الثامن والتاسع، ليعود بطلاً للعمل إلى جانب عدداً من الممثلين مثل عباس النوري وميلاد يوسف.

وينشغل شرف حالياً بتصوير مشاهده في مسلسل “رائحة الروح”، كما انتهى من المشاركة في بطولة مسلسل “هوا أصفر” الذي أعاده إلى الدراما السورية بعد غياب عامين.