تداولت عدة حسابات نشطه معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا خاصة موقع التغريدات “تويتر”، صورة نادرة تشهد ظهور أبناء النجم المصري “حسين فهمي”، “محمود” و”نيرة”، من زوجته الأولى السيدة نادية محرم، واستطاعت تلك الصورة أن تحصد كم هائل من الإعجابات والمشاركات من النشطاء، الذين أكدوا علي الشبه الكبير الذي يجمع الفنان بنجليه.

يُشار إلي أن الفنان الكبير حسين فهمي قد أنفصل عن زوجته زوجته الأولى بعد أن رزق منها بنجليه، ومن ثم تزوج من الفنانة ميرفت أمين ثم أنفصل أيضاً عنها واسفرت تلك الزيجة عن ابنتهما “منة حسين فهمي” التى تزوجت من رجل الأعمال طارق جميل سعيد، في العام 2018.

حسين فهمي وإبنيه “محمود ونيرة” من زوجته الأولي

في سياقٍ آخر، يُعد أحدث ظهور لحسين فهمي حين نشرت إبنته منة حسين فهمي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات”إنستجرام”، صورة تجمعها بوالدها أثناء تمضيتها الإجازة الصيفية في الساحل الشمالي، وعلّقت قائلة:” فتاة زرقاء في عالم أزرق”، ويعدُّ هذا الظهور الأول له بعد فترة غياب طويلة بعيداً عن الأضواء.”.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن آخر أعمال الفنان حسين فهمي “فيلم الكويسين”، من بطولة أحمد فهمي، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، مكاوى من تأليف أيمن وتار، وإنتاج “سينرجي فيلمز”، وإخراج أحمد الجندى.