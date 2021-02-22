أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنّية بنشر أخبار النجوم والفنانين علي مواقع التواصل الإجتماعي، تداول صورة نادرة من خطوبة الفنان الراحل مصطفي متولي علي شقيقة النجم عادل إمام، حيث ظهر فيها الفنان مصطفى متولي وهو يضع الخاتم في يد العروس شقيقة الزعيم الذي كان يجلس بجوارها.

وحازت تلك الصورة علي إعجاب وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا، الذين تباينت آراءهم حول وجود شبه بين العروس وبين شقيقها، حيث أكد الكثير أنها تشبهه بملامح الوجه وبلون البشرة، بينما نفي البعض وجود أي شبه مؤكدين علي جمال وجهها ونعومة ملامحها.

صورة نادرة من خطوبة الفنان الراحل مصطفي متولي علي شقيقة عادل إمام

يُذكر عن الفنان مصطفي متولي أنه من مواليد محافظة كفر الشيخ عام 1949، وتعلم في معهد الفنون المسرحية ليتخرج ممثلاً، وتمكن من إيجاد موقع مميز له داخل الوسط الفني، أثناء دراسته ظهرت موهبته في التمثيل إذ عمل في مسرح المدرسة ثم انتقل إلى القاهرة من أجل الدراسة، فالتحق بمعهد الفنون المسرحية. عمل في مسرح الحكيم في عدة مسرحيات مثل “يا سلام سلم..الحيطة بتتكلم”، وغيرها.

وأدي الفنان الراحل مصطفي متولي الكثير من الأدوار بالعديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية، وبعض تلك الأدوار كانت دور أول وبعضها دور ثانٍ، إلا أن مصطفي أشتهر في الوسط الفني بأنه كان ممثلاً جاداً في عمله وحريص على أدائه علي أكمل وجه. ومن أشهر الأعمال التي شارك في بطولتها فيلم ” بخيت وعديلة” و ” جزيرة الشيطان” و مسرحية ” الواد سيد الشغال” ومسلسل ” لن أعيش في جلباب أبي” وغيرها.

توفي الفنان مصطفي متولي عن عمر يناهز الـ 51 عاما في الخامس من أغسطس عام 2000، وكان وقتها يشارك في عرض مسرحية بودي جارد مع الزعيم عادل إمام علي مسرح الهرم والتي استمرت بعد وفاته أكثر من 11 عاماً، حيث تم استبداله بالفنان محمد أبو داوود.