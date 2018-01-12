هل طليق توبا بويوكستون الذي تسبب بحذف مشاهد لها من فيلمها الجديد!.....

هل طليق توبا بويوكستون الذي تسبب بحذف مشاهد لها من فيلمها الجديد!.. ما كان رده!! فن

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نفى المخرج التركي ​أنور صايلاك​، طليق النجمة التركية ​توبا بويوكستون​، ما تردد حول حذفه مشاهد لها من فيلم Daha، بعد إنفصالهما كنوع من الإنتقام منها.

كما نفى صايلاك وجود خلافات بينه وبين بويوكستون، بعد غيابها عن حضور فيلمه Daha، والذي تشارك في بطولته.

وأكد صايلاك للصحافيين الذين تواجدوا في العرض الخاص بالفيلم، أن كل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح، ولا يمت للواقع بأي صلة.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن سبب إنفصال الثنائي، بعد زواج استمر لسنوات وأثمر عن طفلتين.