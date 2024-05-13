تصدر اسم الفنان عمرو دياب وزوجته السابقة الفنانة شيرين رضا التريند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد تداول نشطاء صور لهما سويا في أحد المناسبات.

صورة عمرو دياب مع شيرين رضا

ويظهر في الصور التي تم تداولها شيرين رضا تلقتط صور تذكارية مع عمرو دياب زوجها الأسبق والسيناريست تامر حبيب، خلال حضورهم حفل زفاف رجل الأعمال ايمن جميل بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بشكل كبير، مشيرين إلى أن الانفصال بين شيرين رضا وعمرو دياب لم يمنعهما من أن يكونوا أصدقاء.

وجاءت أبرز التعليقات النشطاء على صورة عمرو دياب وشيرين رضا كالآتي: “عمرو دياب وشيرين رضا سوا وكأن الزمن وقف عندهم من سنة ١٩٨٩، يارب يرجعوا لبعض، ما تخفيش أنا مش ناسيكي ما تخافيش لو مين نداني، تامر حبيب أنا عاطف معاكوا”.

آخر أخبار عمرو دياب

يجدر الإشارة أن الفنان عمرو دياب من المقرر أن يحي حفلة غنائية في العاصمة اللبنانية بيروت، بتاريخ 15 يونيو المقبل، حيث سيقدم خلال الهضية باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة للجمهور اللبناني.

كما حرص عمرو دياب على الترويج لحفله القادم في لبنان عبرمن خلال حسابه الخاص على موقع إنستجرام، حيث نشر الملصق الدعائي الخاص بالحفل، وكتب قائلا: “بيروت لقد عدنا”، معلنا بذلك إلى تقديم حفل غنائي جديد في لبنان وذلك يعد أن نجح العام الماضي في تقدمس احمل خفلاته بيروت، ولم يتم طرح حتى الآن تذاكر الحفل، ولكن من المقرر طرحها خلال الايام المقبلة.

عمرو دياب ملك البوب

في تقرير حديث لمنصة “رولنج ستون” الأمريكية، تصدرت أغنية “تملي معاك” للنجم عمرو دياب قائمة أفضل الأغاني في شمال أفريقيا والعالم العربي خلال الربع الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقد استند التقرير في تصنيفه على معايير النجاح والمشاهدات، حيث حققت الأغنية أكثر من 198 مليون مشاهدة على “يوتيوب” منذ إطلاقها في العام 2000، وتم ترشيحها لجائزة الغرامي.

وفي تعليقها على الإنجاز، أشادت المجلة بالمسيرة الفنية لعمرو دياب، واصفةً إياه بـ”ملك البوب العربي” الذي أثرى الساحة الموسيقية بأغاني ناجحة على مدار عقود.

وأكدت المجلة أن “تملي معاك” تعد أيقونة موسيقية في المنطقة، معبرة عن علاقة حب عميقة بألحان جيتار صيفية ساحرة.

وأضافت أن الأغنية لا تزال تحظى بتأثير كبير على المستوى العالمي، حيث تمت تغطيتها وترجمتها إلى 15 لغة مختلفة، مما يعكس الشعبية الواسعة والتأثير العميق لأعمال عمرو دياب الفنية.

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