كشف محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب حقيقة ما تم تداوله حول عودتها للمرة ثالثة لطليقها الفنان حسام حبيب.

محامي شيرين يكشف حقيقة عودتها لحسام حبيب

وأكد المحامي لصحف محلية أنه لا صحة لهذه الأنباء، موضحاً أن موكلته لم تتحدث معه بهذا الأمر حتى الآن. كما أضاف أنه من الممكن أن يكون ما يتم تداوله مجرد شائعات أو “عودة فنية” فقط لا غير.

أنباء حول عودة الثنائي

وكانت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب قد أثارت الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تردد أنباء تفيد بعودتها إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، بعد انفصالهما للمرة الثانية مؤخراً.

وبالبحث في الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الخاصة بشيرين أو حسام حبيب لم يرد الحديث عن هذا الموضوع، كما لم يتم التأكيد أو النفي.

تعليق شيرين عبدالوهاب

من جانبها، ردت شيرين عبد الوهاب، على أنباء عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب، بعد طلاقهما في شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد زواج استمر 5 سنوات.

حيث قالت شيرين عبد الوهاب في تصريحات صحفية : “الجواز والطلاق أساسه الإشهار فلو رجعنا هنعلن زي ما أعلنا قبل كده طلاقنا.. دلوقتي إحنا بنشتغل وبس”.

أغنية شيرين الجديدة

على الجانب الآخر كانت شيرين قد طرحت أغنيتها الجديدة والتى تحمل اسم “الدهب” عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تتعاون شيرين عبد الوهاب في الأغنية مع الشاعر تامر حسين والملحن مدين ، وتوزيع موسيقي تومزا.

تعتبر هذه الأغنية هي الأولى لشيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا بعد الصلح بينهما وعودة التعاون بينهما مجددا من خلال إنتاج بعض الأغنيات المنفردة.

تفاعل الجمهور مع الاغنية ونالت إعجاب عدد كبير من جمهورها.

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