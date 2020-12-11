أعادت منى السابر، والدة الفنانة الشابة حلا الترك، من خلال خاصية القصص المصورة “ستوريز” على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، نشر مقطع فيديو أرسله إليها أحد متابعيها. وفيه ظهرت في مشاهد مختلفة سجلت لها برفقة ابنتها وتم عرضه بالتزامن مع أغنية “أمي ثم أمي”.

واستعاد المقطع عدد من الحسابات الناشطة على المواقع ورأى بعض المتابعين أن الأم تحاول التقرب من الفنانة فيما اعتبر آخرون هذا أمراً طبيعياً لأنها أم.

ويشار إلى أن منى لفتت الأنظار قبل هذا بردها على متابعة انتقدت تعاملها مع ابنتها من خلال الحساب نفسه وكتبت: “لم يكن من منى إلا أن ردت: “عجبتني تهميش الطفولة. أي طفولة اللي تتكلمين عنها؟ لماذا لم تتكلمي عن حق الأم في احتضان ابنائها؟ لماذا لم تتكلمي عن حق الأم اللي تتعب وتربي وبالآخر تيجي واحدة مريضة تهدم حياتك والقانون ينصفك وبالآخر تيجي الثانية ترفع عليك قضية إسقاط حضانة؟”.

وأضافت: “واللي بعدو وكل واحد يبي يفرد عضلاته على الأم وتحريض وقضية ورأي قضية. أقولك أسكتي وضلي ساكتة وأخجلي من شيء لم تشعري به على قولتك، نحن في الزمن الحق صار باطل صارنا في زمن اللي يدافع عن حقوقه لازم ينسجن حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله”.