هل قصد عمرو دياب زوجته زينة عاشور باغنية ” ​أنت مغرور​ ” من ألبومه الجديد؟

بعد أن طرح الفنان المصري ​عمرو دياب​ ألبومه الجديد “كل حياتي” كاملاً وتضمن أغنية بعنوان ” ​أنت مغرور​ ” التي يتمّ ذكر فيها إسم زينة.

بدأ رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي التساؤل إن كان ذلك رسالة موّجهة إلى زوجته ​زينة عاشور​ وإن كان يقصدها هي، الأمر الذي نفاه مقربين منه مشيرين إلى أنه لا علاقة بين الأغنية وزينة.

وكان إعتاد جمهور دياب على توجيهه رسائل لأشخاص مقربين منه عبر أغنياته كما حدث في أغنية “حبيبي يا نور العين” لإبنته نور وأغنية “يا كنزي” لإبنته كنزة.

كما أن أغنية “برج الحوت” أثارت الجدل والتكهنات وقت طرحها حول وجود علاقة بين دياب والممثلة دينا الشربيني، بسبب أنها تتضمن عبارة برج الحوت والتي تنتنمي له الممثلة، وقيل وقتها أنه قدمها خصيصا لها.